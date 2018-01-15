"Позиции очень далеки": Климкин обсудил с Лавровым освобождение украинских заложников
Главы МИД также обсудили вопрос относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса.
Министр иностранных дел Павел Климкин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос об освобождении украинских заложников, политических заключенных и формат возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса.
Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.
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«Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», - написал Климкин.
Как сообщал УНИАН, на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, будет ли Россия продлеватьь «Большой договор» между Украиной и РФ, где Москва гарантирует территориальную целостность Украины, в том числе Крым в составе украинского государства, Лавров заявил, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины.