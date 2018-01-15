"Позиции очень далеки": Климкин обсудил с Лавровым освобождение украинских заложников

Министр иностранных дел Павел Климкин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос об освобождении украинских заложников, политических заключенных и формат возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса.

Об этом глава украинского МИД сообщил в своем Twitter.

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«Только что говорил с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но мы должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, будет ли Россия продлеватьь «Большой договор» между Украиной и РФ, где Москва гарантирует территориальную целостность Украины, в том числе Крым в составе украинского государства, Лавров заявил, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины.