Литвин говорит, что украинские политики, кроме него, страну разрывают

Украине нужны люди, которые бы не разъединяли, а цементировали страну.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера в Донецкой области на встрече с жителями города Шахтерска.

«Да, украинские политики страну разрывают… Но меня в этом нельзя обвинить. Я говорю одни и те же вещи и на западе страны, на востоке страны и на юге страны», - отметил он. При этом председатель ВР добавил: «Если я считаю нужным на западе говорить, что не надо вступать в НАТО, так я это говорю и на востоке страны».

Также В.ЛИТВИН подчеркнул, что гражданин Украины должен быть свободен в выборе языка общения. «Я исхожу из того, что человек впитал с молоком матери язык, он должен этим языком пользоваться – я говорю это и на западе, и на востоке страны», - отметил он.

Главным сегодня в политике Украины и в предстоящих президентских выборах В.ЛИТВИН считает принцип объединения страны.

«Я считаю принципиальной постановку вопроса – это найти путь к объединению страны. И если человек хочет иметь спокойствие, будущее – нужно то, что не должно расколоть страну на восток и запад, - сказал спикер. - Но, к большому сожалению, я должен согласиться, что у нас президентские выборы – это раскол страны: одна часть торжествует, другая часть – в полной трагедии». «Следовательно, надо таких людей иметь, которые бы все зацементировали, а не разъединили», - подчеркнул В.ЛИТВИН.