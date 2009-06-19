Яценюк гордится своей национальностью

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в Украине не будет конфликтов на межнациональной почве.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Никто в Украине не начнет конфликтов на межнациональной почве, и не будет на этом получать электоральные баллы”. “Я сделаю для этого все», - добавил он.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что будет защищать каждого еврея, русского, поляка, немца, человека любой другой национальности, который является украинцем по духу и является гражданином Украины.

Отвечая на вопрос, кто он сам по национальности, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я горжусь тем, что я украинец».