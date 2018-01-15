Розенблат подал иск против Украины в ЕСПЧ (документ)

Народный депутат Украины Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Как сообщает «Украинская правда», адвокат Розенблата Алексей Шевчук предоставил ответ ЕСПЧ о получении соответствующего обращения.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховной Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - рассказал Шевчук.

Относительно венгерского самолета адвокат пояснил, что речь идет о «незаконном аресте народного депутата с прыжками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ».

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Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководства прокуроров САП задержали семерых лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции «БПП») и Максима Полякова («Народный фронт»). 11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

Розенблат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»), ч. 2 ст. 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины. 19 августа суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках пресечения до 17 октября.

8 декабря Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску народного депутата Борислава Розенблата Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Розенблат просил суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП относительно проведения в отношении него оперативно-розыскных действий.

14 декабря Соломенский суд частично удовлетворил ходатайство защиты Розенблата об изменении меры пресечения. Ему позволили свободно передвигаться по стране.