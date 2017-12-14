Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине (видео)

Сегодня судья Соломенского райсуда Киева частично удовлетворил ходатайство защиты Борислава Розенблата об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил адвокат депутата Алексей Шевчук.

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«Могу подтвердить, что Розенблат может теперь свободно передвигаться (по территории Украины - УНИАН)», - заявил он.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Розеблату, оставив в силе обязательство носить электронный браслет и другие процессуальные обязательства.

Напомним, 18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.