Суд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине (видео)
В то же время судья не удовлетворила ходатайство авоката о снятии с Розенблата электронного браслета.
Сегодня судья Соломенского райсуда Киева частично удовлетворил ходатайство защиты Борислава Розенблата об изменении меры пресечения.
Об этом сообщил адвокат депутата Алексей Шевчук.
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«Могу подтвердить, что Розенблат может теперь свободно передвигаться (по территории Украины - УНИАН)», - заявил он.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Розеблату, оставив в силе обязательство носить электронный браслет и другие процессуальные обязательства.
Напомним, 18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.