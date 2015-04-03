Путин пытается запугать НАТО угрозами ядерного удара - The Times

А Москва давно не заявляла о своих намерениях так четко и таким холодным угрожающим тоном.

Об этом пишет издание The Times в своей редакционной статье, комментируя собственную публикацию об угрозах России применить ядерное оружие в случае, если Запад решится вооружить Украину, помочь ей вернуть Крым, а также если НАТО заступится за страны Балтии в случае военной агрессии с российской стороны.

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По мнению издания, сообщение, которое ветераны российской разведки донесли до своих коллег из США во время тайной встречи в Германии, не пустые слова, сообщает ZN.

"По крайней мере один генерал принимал активное участие в аннексии Крыма, а два офицера работали над разработкой ядерной стратегии. Очевидно, что их высказывания были согласованы с Кремлем. А их цель заключалась в том, чтобы положить конец неоднозначности в диалоге с Западом", - говорится в статье.

Издание считает безосновательной угрозой нанести ядерный удар, если Запад осмелится помогать Украине вернуть Крым, поскольку таких планов у Вашингтона или Брюсселя нет. Скорее всего, это была попытка запугать Запад.

Так же следует рассматривать и новую военную доктрину России, согласно которой ядерный арсенал будет обновлен. Издание пишет, что больше всего тревогу внушают угрозы по защите стран Балтии силами НАТО.

Из них можно сделать вывод, что Москва не верит в 5 статью устава НАТО о совместной обороне. "Что делать Западу? Надо продемонстрировать Путину, что НАТО расколоть невозможно. Но также надо опасаться и того, кто придет на место Путина и не будет ли он еще более опасным", - говорится в статье.

Издание The Times сообщало, что Россия шантажирует применением ядерного оружия в ответ на передачу оружия Украине. А также собирается дистабилизировалы Балтию и ответить ядерным ударом в случае вмешательства НАТО. Однако пресс-секретарь Путина назвал истерией уведомления о ядерных угрозах РФ.