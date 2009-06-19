Литвин о практике Кабмина: ездил на велосипеде - будешь министром

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в парламенте ни с кем не намерен объединяться в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на встрече с жителями Шахтерска Донецкой области.

Отвечая на вопрос о том, с кем он хочет объединиться в коалицию, В.ЛИТВИН сказал: «Честно скажу – ни с кем», и пояснил: «Вот лучше с людьми образовать коалицию, тогда получишь результат. А для того, чтобы с кем-то объединиться, поделить то, что в стране еще осталось… Это хорошая идея. А потом что дальше? Как в глаза людям смотреть?».

По словам спикера, он предлагал лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО обозначить полномочия ответственности. «Поэтому я говорил и предлагал, у меня проходили встречи и с ТИМОШЕНКО, и с ЯНУКОВИЧЕМ. Я говорил: давайте конкретно скажем, какие задачи будем решать – первое, десятое, а потом скажем, что для выполнения таких-то задач нужны такие-то полномочия, а потом скажем, кто публично будет реализовывать эти полномочия», - рассказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что оговаривал процесс подбора кадров в правительство. «Надо взять человека и публично сказать, что это не по квоте человек, а тот, который знает что такое, условно говоря, шахта, что такое участок, что такое город, что такое район, что такое область… И он будет министром. А у нас так: из грязи – в князи. И говорят, что я мог бы возглавлять техническое министерство, потому что я в детстве ездил на велосипеде…. Это смешно, если бы не было так обидно», - сказал председатель ВР, добавив, что от этой практики «надо отказаться».