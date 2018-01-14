"Нужно одно поколение": политолог рассказал, когда помирятся украинцы и россияне

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что для того, чтобы наладились нормальные отношения между русскими и украинцами, нужно одно поколение.

Об этом пишет "Главред".

"Опыт показывает, что примерно одно поколение. Раньше казалось, что мы никогда не сможем выстраивать нормальные отношения с немцами после Великой отечественной войны, но довольно быстро это прошло", — говорит политолог.

Он также отметил, что очень большое влияние на народы оказывает пропаганда и политики.

"Многое зависит от политиков, считает эксперт. Потому что простые люди думают, что они сами мыслят так, а не иначе, но, как правило, они все-таки "мыслят телевизором". И с той стороны, и с этой. И, когда у нас в России говорят про "укрофашистов", я понимаю, что люди в это верят. Я вижу своих друзей и знакомых и замечаю, что так или иначе в их голове эта идея застревает, и они несут какую-то чудовищную "пургу".

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Так что это отношение к происходящему очень сильно зависит от пропаганды. Все те, у кого в Украине родственники, ругаются с ними из-за того, что просто смотрят телевизор. Если бы люди по обе стороны от границы не смотрели телевизор, между ними очень быстро наладились бы отношения. А так, смотрят, а потом говорят, что "хохлы упертые" и т.д., и примерно то же самое украинцы говорят про "москалей" или "кацапов".

По его словам, до тех пор, пока людям "компостируют мозги" через телевизор, примириться будет сложно.

"Если политика найдет взаимный интерес Украины и России, то за три-пять лет можно будет вернуть нормальные отношения. Если же этого не делать, то примерно через поколение травмы людей зарастут, раны заживут, слезы высохнут и можно будет снова начать жить" — считает эксперт.