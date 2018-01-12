Кириленко инициирует законопроект о гастролях украинцев в России

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает законодательно урегулировать ситуацию с выступлениями артистов - граждан Украины на территории Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера, в новом законе Кириленко предлагает обязать таких артистов уведомлять СБУ о запланированных на территории страны-агрессора концертах.

Также, по инициативе вице-премьера, предусматривается создание специального государственного реестра исполнителей, осуществляющих концертно-гастрольную деятельность на территории страны-агрессора, который может вести, например, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

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"Во время выступления или видеоклипа артиста, занесенного в реестр, на украинских телеканалах постоянно высвечивается информационная надпись: "Этот исполнитель гастролирует на территории страны-агрессора". Соответствующее сообщение звучит также и на радио перед саундтреком такого артиста. В Украине со своих концертов исполнители, включенные в реестр, платят специальный сбор, поступления от которого полностью направляются на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"К законопроекту еще будут разные предложения и уточнения. Однако позиция прямого или скрытого неуважения к своей стране должна, наконец, получить оценку. От этой же страны", - подчеркнул Кириленко.