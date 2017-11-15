Соцсети возмутило киевское выступление Ани Лорак сразу после награждения в Кремле (видео)

Певица с начала войны творчески эмигрировала в Россию. В Украине ее выступления бойкотировали зрители.

Неожиданный кам-бэк состоялся во вторник: о ее выступлении на концерте, посвященному дню рождения балета Freedom, никто не знал.

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На концерте выступали Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие. Главной приглашенной звездой была заявлена Лайма Вайкуле. А вот имени Ани Лорак в афише мероприятия не было, организаторы концерта лишь обещали, что "на сцене появится special guest – артист, у которого миллионы поклонников в Украине".

Когда же Лорак вышла на сцену, зрители начали аплодировать и снимать ее на телефоны. В зале певице аплодировали. А вот в сети тайное выступление назвали позором.