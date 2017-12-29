Геращенко рассказала о травмах украинцев, которых освободили из плена боевиков

24 бывших заложников-военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"У многих - есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, что свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые тяжелые дни )... Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги. Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями", - написала она в Facebook.

Она отметила, что бывшие заложники больше всего мечтают об отдыхе и маленьком путешествии с семьями.

"Тем временем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - добавила Геращенко.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника, еще одна освобожденная гражданка вернулась в оккупированный Донецк - к родственникам.

По данным Службы безопасности Украины, в плену сепаратистов на Донбассе остается еще 103 человека. Спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен может состояться в январе 2018 года.