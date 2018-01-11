Коррупционный скандал с ГМС: САП заявили о возможной причастности сотрудников СБУ

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко заявил о возможной причастности сотрудников СБУ к преступной схеме в Государственной миграционной службе в отношении предоставления иностранцам гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кривенко сообщил сегодня во время экспертного обсуждения «Выполнение специального задания и провокация подкупа: где проходит граница?» сегодня в Киеве.

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«Нам нужно было исследовать всю иерархию (в Государственной миграционной службе – УНИАН)... Сегодня на посту Иванов, Петров, Сидоров, это не ломает систему. Нам надо было поломать схему, установить все элементы, которые вовлечены», - заявил он.

«В дальнейшем возникает вопрос, за который два года борются антикоррупционные институции, – это автономное прослушивание. Почему? Мы установили, что к этой преступной схеме возможно могут быть причастны работники СБУ. По моему мнению, именно по этому конкретному кейсу, о котором рассказывал Константин (детектив НАБУ – УНИАН), именно с того времени, как нам стало известно об этих лицах, и пошла утечка информации и стал разрабатываться комплекс контрмер, каким образом навредить нам», - добавил Кривенко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что 29 ноября во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМСУ оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, который работал под прикрытием».

По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.

В Бюро утверждают, что чиновники СБУ, «использовав информацию, которая стала им известна во время прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ (Бюро не имеет полномочий на автономное прослушивание) «раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, и завербовали эту личность для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования сотрудников Бюро».

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Также в НАБУ опровергли информацию ГМСУ о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю ГМСУ "крупные суммы взяток".

«Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование относительно получения "поощрения" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины», - сообщили в Бюро.

Также в ведомстве подчеркнули, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ относительно предложения взятки. Чиновница сообщила, что мужчина, который назвался представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и начал предлагать решить вопрос относительно содействия незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая о денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.