Журналисты высмеяли, как Кабмин выполняет закон по сортировке мусора в своем туалете (фото)

Кабинет министров очень формально подошел к исполнению закона в части сортировки мусора.

В туалете правительства для различных видов отходов поставили три использованные картонные коробки и обрезанную пластиковую бутылку, передает "Главком".

При этом, чтобы посетители правительственного туалета поняли, для чего эта тара в уборной, ее подписали.

Читайте такжеЧерновицкая студентка спроектировала уникальное предприятие для утилизации мусора (видео)

Как известно, с 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на пригодное для повторного использования, для захоронения и опасное. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", к которой был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году.

Этот пункт соответствует двум Директивам ЕС 1999/31/EC и 2008/98/EC, которые регулируют обращение с отходами в странах Европы, предоставляют четкую последовательность действий, которые необходимо выполнять с отходами, классифицируют мусор, ставят стратегическую цель сократить количество отходов, которые вывозят на полигоны.

Ответственность за исполнение закона возложена на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.