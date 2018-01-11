Украине не хватает послов в важных для Киева государствах - эксперт

Украинская дипломатия грешит продолжительным отсутствием послов в важных для Киева государствах.

Например, из всех стран Балтии украинскй посол есть только в Литве рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в материале на "Главреде". Он добавил, что "это при том, что балтийские государства последовательны в поддержке нашей страны и оказывают серьезную поддержку в Европейском Союзе".

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По мнению эксперта, эффективные усилия послов в Баку и Тбилиси должны быть подкреплены назначением опытного дипломата в Ереван, чтобы украинская политика на Южном Кавказе была целостной и последовательной.

Ещё одной проблемной зоной для украинской дипломатии является Южная Европа, в частности балканские страны

"Проблемным для отечественной дипломатии остается Южная Европа. Отсутствие украинского посла в Греции, исходя из давних симпатий жителей Эллады к России, серьезно сужает возможности отстаивания украинских интересов в Греции. В прошлом году был отозван в Украину посол в Хорватии Александр Левченко, активно боровшийся с российским влиянием на Балканах, есть заметные проблемы в отношениях с властями Сербии у Александра Александровича, которого некоторые сербские политики призывали объявить персоной нон грата. Нет украинского посла в Черногории, в прошлом году ставшей членом НАТО и не скрывающей желания стать членом Европейского Союза. Усиление присутствия Украины на Балканах (посол в Хорватии по совместительству представлял страну и в Боснии) выглядит сегодня крайне необходимым", — рассказал Магда.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Украина имеет возможности для усиления дипломатических представительств.