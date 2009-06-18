Ющенко отправляется в Сербию

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправляется с двухдневным рабочим визитом в Республику Сербия для участия в XVI саммите глав государств Центральной Европы.

Как сообщает пресс-служба Президента, саммит считается влиятельной площадкой для неформального общения глав государств Центральной Европы.

На саммите принимающая сторона – Сербия – предложила обсудить позитивные и негативные аспекты расширения Европейского Союза в условиях мирового экономического кризиса.