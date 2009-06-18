Ющенко отправляется в Сербию
08:27, 18 июня 2009Политика
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На саммите будут говорить о расширении Евросоюза
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправляется с двухдневным рабочим визитом в Республику Сербия для участия в XVI саммите глав государств Центральной Европы.
Как сообщает пресс-служба Президента, саммит считается влиятельной площадкой для неформального общения глав государств Центральной Европы.
На саммите принимающая сторона – Сербия – предложила обсудить позитивные и негативные аспекты расширения Европейского Союза в условиях мирового экономического кризиса.
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