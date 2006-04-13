Министр юстиции Головатый - миллионер

Министр юстиции Сергей Головатый обнародовал в четверг в газете "Урядовый курьер" декларацию о доходах за 2005 год.

Общая сумма совокупного дохода Головатого составила 292 997,83 грн.

В доходы министра входят материальная помощь - 9 953,10 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторского вознаграждения (гонорар) - 21 258 грн., дивиденды - 112 023,71 грн.

Головатый указал в декларации сумму денежных средств на счетах в отечественных банках - 1 195 526,97 грн.

Министр юстиции владеет квартирой площадью 87 кв. м, на удержание которой заплатил в 2005 году 1920 грн.

Головатый указал, что не имеет дачных участков и ценных бумаг.

31 марта 2006 года истек срок декларирования физическими лицами доходов в Украине за 2005 г.

Ранее свои декларации обнародовали министр экономики Арсений Яценюк (более 3 млн. грн), министр Кабмина Богдан Буца (почти 240 тыс. грн), министр финансов Виктор Пинзеник (почти 240 тыс. грн).

Украинская правда