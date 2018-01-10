Рабинович: Смехотворное повышение соцстандартов никак не покроет реальную инфляцию в 2018 году

Показатели проекта государственного бюджета Украины на 2018 год свидетельствуют о том, что инфляция в следующем году побьет все рекорды, и незначительное повышение социальных стандартов не сможет ее компенсировать.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

«В 2018 году инфляция в Украине побьет все рекорды. Я не знаю, как можно назвать смету на 2018 год бюджетом развития. Ведь все его показатели свидетельствуют о том, что никакого развития нет и не предвидится – планируется только уничтожение народа», – написал парламентарий.

По словам Рабиновича, девальвация гривни происходит искусственно с подачи руководства страны и Национального банка Украины.

«Кроме нереальной инфляции на уровне 7%, в бюджет на 2018 год снова заложили искусственную девальвацию гривни – до 30,1 за доллар. Объективно никаких финансовых причин для девальвации гривни нет, правительство вместе с руководством Нацбанка намеренно провоцируют девальвационные процессы в Украине, потому что им это выгодно! Очень просто решить проблему наполнения бюджета путем сильного инфляционного эффекта. Действительно, такое решение правительству принять не сложно, сложно теперь будет простым украинцам после него выжить», – отметил лидер партии «За життя».

По его мнению, из-за инфляции украинцы не ощутят качественных изменений в жизни после незначительного повышения правительством соцстандартов.

«Да, они прописали в бюджете-2018 повышение минимальной пенсии на 124 гривни (до 1497), прожиточного минимума – на 153 гривни (до 1853). Но уже сейчас понятно, что смехотворное повышение соцстандартов никак не покроет реальный уровень инфляции. Рост цен просто сожрет все выплаты и пенсии. Зато зарплаты депутатов повысятся вдвое, а расходы на содержание аппарата Верховной Рады достигнут 1,5 млрд гривен», – подчеркнул политик.

Во избежание такого положения вещей в будущем он призвал украинцев поддержать на следующих выборах политическую партию «За життя».

«Подытожим: гривня будет падать, цены – расти, как будет расти и внешний долг, который и без того составляет почти 2 трлн грн, в то же время госаппарат и силовые структуры у нас будут чувствовать себя отлично. И это они называют «развитием»! В любом случае у народа всегда есть выбор. Либо «развиваться» вместе с ними, либо перестать наконец терпеть эти издевательства, пойти на выборы и проголосовать «За життя», – заключил Вадим Рабинович.