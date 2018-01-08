"Улики более чем веские": Аваков прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Ноздровской

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что завтра, 9 января, будут обнародованы детали относительно задержания подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

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Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

«Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов – информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий – завтра», - отметил он.

В свою очередь советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что следствие восстановило всю картину преступления по минутам. «Мотив убийства – месть Ирине за ее правозащитную деятельность… Доказательств для суда более чем достаточно», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее журналист Айдер Муждабаев сообщил в Facebook, что убийцей Ноздровской является близкий родственник Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть сестру правозащитницы. «Как мне сообщили люди, осведомленные о ходе следствия, убийца изобличен. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем, благодаря упорству Ирины, приговоренного к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней», - отметил журналист.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы посёлка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня тому назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль председатель НПУ Сергей Князев и внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Сегодня, 8 января, в полиции сообщили о задержании человека, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.