Полиция задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской

Полиция установила и задержала человека, который обоснованно подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, об этом первый заместитель главы МВД Сергей Яровой заявил сегодня, 8 января, после проведения оперативного совещания с первым заместителем председателя Нацполиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным и заместителем председателя Нацполиции - начальником Главного следственного управления Виталием Невгадом.

По словам Ярового, в результате усиленной работы координационного штаба, созданного для расследования резонансного преступления, установлено лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства правозащитницы.

Читайте такжеСтало известно, когда похоронят юриста Ноздровскую

Аброськин, в свою очередь, отметил, что правоохранители воссоздали весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро «Героев Днепра» до поселка Демидов Киевской области. Кроме того, правоохранители установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту. Полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей поселка Демидов. «Используя весь массив этих данных, мы получили - технические возможности, допросы водителей и установленных людей, которые двигались от метро «Героев Днепра» до Демидова, нами была полностью воссоздана картина с 17 до 18 часов. Поэтому сегодня следователями было принято решение - в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса был задержан подозреваемый», - отметил он.

Он добавил, что сейчас идут активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской. Кроме того, добавил Аброськин, в уголовном производстве по факту убийства Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз, результаты необходимых из них ожидаются в ближайшее время.

В свою очередь Невгад добавил, что проводится проверка показаний задержанного в части его причастности к указанному преступлению. «Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов - для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать её (Ирины Ноздровской – ред.) движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы посёлка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня тому назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль председатель НПУ Сергей Князев и внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.