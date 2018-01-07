Дипломат рассказал о перспективе Третьей мировой войны и крупнейших угрозах

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" и дипломат Александр Хара во время чата для "Главреда" ответил на вопрос читателя о перспективе третьей мировой войны и о наиболее опасных в этом плане странах.

"Крупнейшими угрозами мира в мире являются РФ, Северная Корея, Иран, а также террористические группировки. Несколько в меньшей степени (на региональном уровне) могут возникнуть конфликты между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном. Конечно, попытки России и Китая разрушить мировой порядок являются опасной тенденцией - как РФ ведет себя на западном направлении, как КНР расширяет свое влияние на соседние страны в Южно-Китайском море. Это затрагивает интересы не только региональных стран, но и сверхдержав. Вместе с тем, Пекин, в отличие от Москвы, не ведет себя агрессивно по отношению к Вашингтону", - сказал он.

Кроме того, Хара прокомментировал возможность урегулирования конфликта вокруг Северной Кореи силами России и Китая.

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"Ключевыми игроками в северокорейском кризисе являются США и Китай. Россия скорее пытается ухудшить ситуацию, не имея существенного влияния на Пхеньян. Недавно принятые Советом безопасности ООН санкции значительно усиливают давление на Ким Чен Ына, а военное усиление американских союзников (Южной Кореи и Японии) вместе с присутствием американцев в регионе - создает реальную угрозу его режиму, стимулируя его к мирному решению "Обязательства. К сожалению, ситуация не выглядит таким образом, что Северная Корея начнет отступать, поскольку там понимают свои преимущества. Следовательно, эта проблема будет оставаться острой и в 2018 году. Вероятность вооруженного конфликта, включая ядерный компонент, к сожалению, довольно высока", - сказал дипломат.

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