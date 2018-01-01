Астролог рассказал, что ждет Украину в 2018 году

Астролог Влад Росс заявил, что годы Собаки всегда очень благоприятные и мирные для Украины, в 2018-м нашу страну ждет стабилизация и небольшой рост экономики. Цвета флага нашего государства очень благоприятно совпадает с характеристиками символа года - Желтой Земляной Собаки, к тому же Украина славится черноземом, рассказал астролог на чате в Главреде.

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"Так что год будет абсолютно благоприятствовать переменам в нашей стране, приходу новых людей, молодых политиков и команд - поскольку собака всегда была стайным животным. В год Собаки всегда появляются новые организации либо политические партии. Так что в целом Украину в 2018 году ждет стабилизация и небольшой рост экономики", - отметил астролог.

По его словам, "благодаря тому, что Уран в 2018 году входит в зодиакальный знак Тельца, нас ждет полная перестройка власти, мышления". "Уйдет полностью "совдепия". Будет полная перезагрузка власти. Будет уничтожено кумовство", - утверждает Росс.

Кроме того, "в ближайшие семь лет будет уничтожена коррупция". "На самом деле Украина станет хорошисткой или даже отличницей в плане выполнения условий, необходимых для вступления в Евросоюз. Это произойдет к 2024-2025 году, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца. А этот знак — олицетворение нашей страны", - заверил астролог.

Как сообщал УНИАН, астролог также предсказал, что 2018 год будет достаточно благоприятным для Тимошенко.