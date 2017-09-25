Файеры и дерзкие парни: посольство Беларуси пожаловалось на "антибелорусскую акцию" в Киеве

Посольство Белоруссии в Киеве выразило протест в связи с акцией «антибелорусской направленности». Соответствующее сообщение обнародовано на сайте посольства.

В сообщении говорится о том, что под стенами посольства 23 сентября неизвестные жгли файеры и вели себя вызывающе.

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"Принимая во внимание, что участники акции скрывали лицо, вели себя вызывающе и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и требует провести соответствующее расследование, а также обезопасить функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 г.", - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе возле мэрии между участниками митинга и правоохранителями произошла стычка. Как передает корреспондент УНИАН, на Думской площади, где собрались сотни людей, протестующие подрались с правоохранителями. Столкновение произошло после того, как часть участников акции протеста попыталась пройти к зданию, где проходит сессия горсовета, но их не пропустили.