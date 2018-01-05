Луценко получил от сына подарок стоимостью 170 тысяч

Сын генерального прокурора Юрия Луценко Александр подарил своему отцу подарок стоимостью 170 тыс. грн.

Соответствующие изменения 2 января 2018 года Луценко-старший внес в свою декларацию в Едином государственном реестре деклараций.

"Подарок в неденежной форме", - говорится в декларации. В графе "источник дохода" указано - "Луценко Александр Юрьевич".

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Как известно, чиновники должны декларировать, в том числе, подарок в неденежной форме (движимое имущество, недвижимость и т.д.), если стоимость такого подарка превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года составляет 1700 грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года в центральном ЗАГСе Киева женился старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр.