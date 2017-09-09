Сын генпрокурора Луценко женился в центральном ЗАГСе столицы (фоторепортаж)

16:04, 09 сентября 2017
Политика
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Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних - во время официального обеденного перерыва.

В центральном ЗАГСе Киева женился старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр. Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЗАГСа.

Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних - во время официального обеденного перерыва.

Кто стал избранницей старшего наследника Луценко пока что не известно.

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Отметим, семья генпрокурора воспитывает двух сыновей - Александра 1989 г.р. и Виталия 1999 г.р.

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