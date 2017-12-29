В 2017 году в Украине зафиксировано почти 300 случаев нарушений свободы слова

В 2017 году в Украине зафиксировано 274 случаев нарушений свободы слова. Согласно исследованию, основными нападавшими на журналистов и нарушителями свободы слова в 2017 году были частные лица (150 случаев), местная власть (49 случаев) и правоохранительные органы (33 случая).

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на собственное ежегодное исследование "Барометр свободы слова".

"В 2017 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 274 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 28 декабря), что незначительно больше, чем в прошлом году (в 2016 году ИМИ зафиксировал 264 нарушения свободы слова в Украине, в 2015 году - 310 случаев, в 2014 году - 995 случаев)", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что дополнительно в оккупированной Россией АР Крым в этом году зафиксировано 16 таких случаев, а на территории Донбасса - 3.

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Сообщается, что в тройку категорий - лидеров по количеству нарушений вошли: препятствование законной журналистской деятельности (88 случаев), ограничение доступа к публичной информации (40 случаев) и угрозы и запугивания журналистов (37). На четвертом месте - нападения и избиения журналистов (29 случаев). На пятом - кибератаки (15 случаев).

"Раньше, в течение двух предыдущих лет (2015 и 2016 годы), ИМИ наблюдал тенденцию, когда нарушителями были преимущественно частные лица. Напомним, что в 2013-2014 годах основными агрессорами и нарушителями прав журналистов были представители правоохранительных органов и местные чиновники", - сообщает ИМИ.

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