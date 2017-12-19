"Репортеры без границ" назвали самую опасную страну для журналистов

По данным организации «Репортеры без границ», в 2017 году в мире были убиты 65 журналистов, что является наименьшим показателем за 14 лет, передает Голос Америки.

Читайте такжеКоличество заключенных в мире журналистов достигло исторического максимумаСреди погибших 55 - мужчин, 10 - женщин. Почти половина из этих журналистов погибли в странах, где нет вооруженных конфликтов.

Согласно информации, опубликованной этой неправительственной организацией, 60% погибших журналистов были убиты намеренно.

«Репортеры без границ» объясняют снижение количества убийств тем, что журналисты покидают страны, «которые стали слишком опасными».

Самой опасной для журналистов страной стала Сирия - здесь было убито 12 человек. На втором месте Мексика, где погибли 11 журналистов. Затем названы: Афганистан, Ирак и Филиппины.

Украина в документе упоминается в контексте похищении двух журналистов на Донбассе. Речь идет о журналисте ряда украинских СМИ Станиславе Асееве и блогере Эдуарде Неделяеве.

По данным авторов отчета, во всем мире похищены 54 журналиста. Большинство похищений произошло в Сирии, Йемене и Ираке. Среди похищенных одна женщина, остальные - мужчины.

В связи с журналистской деятельностью 326 работников СМИ по состоянию на конец 2017 года находятся за решеткой. При этом почти половина из них оказалась в тюрьмах пяти стран: Китая, Турции, Сирии, Ирана и Вьетнама.