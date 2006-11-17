За киевлянами будут подглядывать 40 тысяч камер

Киев планируют оснастить видеокамерами, которые будут следить за всем, что происходит в подворотнях, на проспектах и в скверах, пишет Сегодня.

Таким может стать Киев, если власти дадут добро на реализацию программы «Безопасный город», которую курирует управление чрезвычайных ситуаций.

Система призвана «выслеживать» воров и убийц, фиксируя их преступления на пленку, а затем посылать на место происшествия милицию, спасателей и медиков.

Система будет соединена с базами данных о жителях города. Чиновники уверяют, что досье заведут только на преступников, однако нет гарантии, что туда не попадут обычные граждане.

По оценкам специалистов, Киеву необходимо установить 35-40 тысяч таких видеокамер. Одна видеокамера с установкой и подключением обойдется минимум в 1 тысячу долларов.

Депутаты Киевсовета поручили специалистам сделать подсчеты и обосновать необходимость установки системы.

Милиция просит КГГА выделить 17 млн. гривен для установки 168 видеокамер в самых многолюдных местах. По мнению правоохранителей, в первое время система не уменьшит количество преступлений, однако раскрывать их станет намного легче.

Среди «городов под наблюдением» - Лондон, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Тель-Авив. Пилотный проект с начала года реализуют в Донецке.

Киевский портал