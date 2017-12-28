Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Одесскую область. В ходе рабочей поездки президент планирует побывать в двух населенных пунктах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

В частности, 28 декабря в рамках рабочей поездки Порошенко посетит пгт Окны, где осмотрит новое отделение неотложной медицинской помощи и ознакомится с проектом развития сельской медицины в Одесской области.

Кроме того, запланировано посещение поселка Маяки в Беляевском районе, в котором должна состоятся встреча с представителями объединенной территориальной общины данного населенного пункта.

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Также в Маяках президент вручит сертификаты на социальное жилье в рамках реализации государственной программы об обеспечении жильем сирот.

Как известно, сегодня ночью президентский самолет с освобожденными на Донбасса пленными приземлился в Борисполе. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.