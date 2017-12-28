Президентский самолет с освобожденными заложниками приземлился в Борисполе

Президентский самолет с 73 украинскими заложниками, освобожденными из плена контролируемых Россией боевиков, приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встречают родственники.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в микроблоге Twitter. "Первый борт с вызволенными из плена сел в Киеве", - сообщил Цеголко.

Прибытие самолета из Харькова транслировали украинские телеканалы. Вместе с освобожденными украинцам на борту самолета летел президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.