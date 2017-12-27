Самолет с Порошенко и освобожденными заложниками вылетел из Харькова в Киев

Самолет с 73 украинскими заложниками, освобожденными из плена контролируемых Россией боевиков, летит из харьковского аэропорта в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Президентский самолет с освобожденными нашими героями вылетел из Харькова в Киев", - написал он.

Читайте такжеПорошенко: Украина своих не бросает, и этим мы отличаемся от оккупанта

Взлет самолета в Харькове транслировался в прямом эфире на украинских телеканалах.

Перед полетом глава государства сообщил в социальной сети Facebook: "Встречайте наших освобожденных ребят в военном аэропорту Борисполя. Давайте покажем им и их родным нашу мощную поддержку".

"Спасибо всем неравнодушным, кто уже ждет встречи с нашими ребятами в Киеве. Вместе – сила!", - подчеркнул президент.

Накануне активисты призвали украинцев приехать в Борисполь и встретить освобожденных заложников. Был организован проезд для желающих из Киева до аэропорта.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.