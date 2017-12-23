Украинское бюро: Интерпол отменил разыскной циркуляр России относительно Яценюка

В украинском бюро Интерпола напомнили, что организация не объявляла экс-премьер-министра Арсения Яценюка в розыск. Об этом говорится в комментарии Украинского бюро Интерпола относительно ситуации с проверкой документов при прохождении паспортного контроля в аэропорту одной из стран Европы Яценюком якобы по запросу Российской Федерации. Комментарий опубликован на сайте Национальной полиции.

Читайте такжеЯценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России, но потом отпустили (видео)«При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил разыскной циркуляр россиян», - сказано в документе.

Отмечается, что таким образом никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

«Международная организация уголовной полиции - Интерпол - определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка», - добавили в бюро.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо в Facebook написала, что экс-премьера остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России.

По данным Лаппо, через 10 минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Справка УНИАН. В 2015 году в Следственном комитете России Яценюка обвинили в том, что в 1990-х годах он якобы воевал против российской армии в Чечне. Его обвиняют в участии в вооруженной банде, нападениях, подготовке преступлений и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Эта информация якобы базировалась на показаниях, которые дали незаконно осужденные в РФ украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк.

27 марта пресс-служба Ессентукского городского суда сообщила, что по ходатайству следователя суд заочно избрал Яценюку «меру пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск».

29 апреля Интерпол принял к сведению обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Яценюк связывает попытку России объявить его в международный розыск с активной антироссийской позицией.