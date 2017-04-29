Интерпол отказался объявлять Яценюка в розыск по "нелепому ходатайству" РФ – Аваков

Интерпол принял во внимание обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ относительно объявления экс-премьер-министра Арсения Яценюка в международный розыск с целью его ареста и экстрадиции.

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на его странице в Facebook.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ», - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Интерпол об объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Соответствующую копию этого обращения получило и МВД Украины.

В запросе указывается, что «российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он огнем из автомата Калашникова якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики».

Это, по мнению российского следствия, произошло, когда Яценюк якобы был «членом вооруженной банды «Мрия» и вместе с ней «принимал участие в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории «Президентского дворца», площади «Минутка» и железнодорожной станции «Грозный» в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

МВД направило в штаб-квартиру Интерпола в Лионе официальное письмо, в котором генерального секретаря Международной организации криминальной полиции Интерпола проинформирован о том, что информация, представленная РФ в своем ходатайстве, не является достоверной.

Яценюк связывает попытку России объявить его в международный розыск за якобы убийства, которые он совершал в 90-е годы в Чечне, с его активной антироссийской позицией.