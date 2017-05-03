Интерпол официально отказал России в международном розыске Яценюка (документ)
Интерпол отказал России в абсурдном обвинении в отношении Яценюка.
Интерпол официально отказал России в обвинении и запросе на международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter, добавив фото документа.
"Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск Арсения. Гебистская провокация лопнула", - говорится в сообщении.
Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск Арсения. Гбіська провокация лопнула. pic.twitter.com/F6ttfKBH9O— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 мая 2017 г.
Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Интерпол относительно объявлении Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Соответствующую копию этого обращения получило и МВД Украины.
В запросе указывается, что «российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он огнем из автомата Калашникова якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики».
Это, по мнению российского следствия, произошло, когда Яценюк якобы был «членом вооруженной банды «Мрия» и вместе с ней «принимал участие в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории «Президентского дворца», площади «Минутка» и железнодорожной станции «Грозный» в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.
МВД направило в штаб-квартиру Интерпола в Лионе официальное письмо, которым генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции Интерпола проинформирован о том, что информация, представленная РФ в своем ходатайстве, не является достоверной.
Яценюк связывает попытку России объявить его в международный розыск за якобы убийства, которые он совершал в 90-е годы в Чечне, с его активной антироссийской позицией.
29 апреля Интерпол принял к сведению обращение МВД Украины и отказал в ходатайстве РФ об объявлении экс-премьер-министра Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и экстрадиции.