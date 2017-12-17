Узник Кремля Клых спит на полу, жалуется на питание и надеется на обмен - адвокат

Украинский политзаключенный Станислав Клых, который отбывает срок в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области, спит на полу, жалуется на питание и надеется на скорейший обмен и возвращение в Украину.

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Об этом сообщил российский адвокат Валерий Кондратьев, который проведал Клыха в тюрьме 12 декабря и написал справку-отчет.

По словам Кондратьева, Клых сказал, что ему выдали новый матрац, но на нем спать некомфортно из-за металлических частей кровати. Он по-прежнему вынужден спать на полу, вследствие чего у него продуло левое плечо и шею. Клыху требуется еще один матрац.

«Внешне Клых выглядит нормально. Говорит, что когда начал покупать продукты, то набрал вес. Жаловался, что много продуктов не купишь, так как они дорого стоят, а лимит трат в месяц – 6000 рублей (2800 грн). Также выразил недовольство относительно питания. Пища невкусная, однообразное меню и маленькие порции. Относительно ран и пролежней на теле Клых отметил, что они начали заживать, зарубцовываться. Он показал затянувшуюся рану на руке», – говорится в отчете адвоката.

Он также подчеркнул, что после того, как на украинском телевидении опубликовали адрес местонахождения Клыха, ему начали приходить письма поддержки, даже из США.

Он с радостью воспринял новость, что его будут посещать адвокат и психолог, сказал, что ему это необходимо, сказал Кондратьев.

«Клых выразил большую благодарность и признание, что о нем помнят, что в Украине устраивают акции, протесты, озвучивают его проблему в СМИ – и надеется на скорейший обмен и возвращение в Украину», – написал адвокат.

Как сообщалось, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

5 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждала, что Клых по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске. 8 сентября сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психбольницы в Магнитогорскую тюрьму в Верхнеуральске.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами «пародии на правосудие».