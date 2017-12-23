Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Оба законопроекта зарегистрированы 22 декабря.

Они определены как неотложные. Вместе с тем тексты документов пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины отозвала депутатский проект закона об антикоррупционном суде, чтобы президент Петр Порошенко мог внести свой вариант законопроекта.

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В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного Антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избранные по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда. 8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суд как первоочередной.