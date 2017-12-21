ВР отозвала депутатский проект закона об антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины отозвала депутатский проект закона об антикоррупционном суде, чтобы президент Петр Порошенко мог внести свой вариант законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, за отзыв законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", авторами которого являются, в частности, народные депутаты Украины Егор Соболев, Оксана Сыроид, Сергей Лещенко, проголосовали 235 народных депутатов.

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Председатель парламента Андрей Парубий отметил, что президент обратился к ВР, чтобы этот законопроект был отозван, что дало бы ему возможность внести свой проект по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Украины Петр Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры для отзыва законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам Порошенко, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» с повестки дня сессии, однако безуспешно.

15 декабря Порошенко заявил, что внесет на следующей неделе на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционном суде.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать быстрое создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда. 8 декабря в МВФ призвали Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суде как первоочередной.