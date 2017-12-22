Министр привел пример с колбасой в стремлении РФ разорвать связи между Украиной и оккупированным Донбассом

Намерения России направлены на то, чтобы разъединить все связи между оккупированной частью Донбасса и остальной территории Украины. Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает радио Свобода.

Читайте такжеЗаконопроект о реинтеграции Донбасса ВР рассмотрит 16 января - Парубий«Россия делает все, чтобы люди забыли, что их государство – это Украина, происходит это по всем направлениям: информационное пространство, товары, услуги, введение рублевой зоны. Таким образом демонстрируется, что человек подсоединен к России, а не Украине», – сказал Черныш.

Он привел пример с ограничениями по перевозке товаров на оккупированную территорию. «Мы увеличили возможность гражданину провести больше товаров с собой для личных нужд, а с той стороны начали мгновенно ограничивать. Мы сказали, что человек может провезти 75 кг, а там сразу установили 50 кг и даже отдельные группы товаров ограничили. Они боятся, чтобы человек имел даже такую связь, чтобы человек не знал харьковской колбасы, а знала ростовскую или краснодарскую колбасу», – отметил Черныш.

При этом министр считает, что в так называемом законопроекте о реинтеграции Донбасса недостаточно решений для поддержки связей с оккупированной территорией.

«Реинтеграция людей или поддержка связи с теми людьми. И вот этого в законопроекте не так много. Мне кажется, что там недостаточно, скажем так, политических решений и консенсусных решений, которые мы должны имплементировать, как исполнительный орган», – считает министр.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что законопроект о реинтеграции Донбасса парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - в январе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики для обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областей (№7163). В документе, среди прочего, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании ст. 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.