В МинАТО объяснили, почему нельзя признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными (инфографика)

Есть международные документы, где четко указано, в чем разница между прямой оккупацией и другими способами ведения конфликта, рассказал он в интервью "Украинской правде".

"Так, в Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации", - пояснил министр.

Зато, продолжил Черныш, на Донбассе Россия пытается показать свою отдаленность от процесса.

"Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а об "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто является вооруженным так называемой властью", - подчеркнул представитель правительства.

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Стоит отметить, что правовая разница не меняет сути этого вооруженного противостояния Украины и России, но правовые последствия здесь разные.

При оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при эффективном контроле Украина обязана действовать так, чтобы невоенным способом вернуть территории, интегрировать их и поддерживать связи с ними.

"То есть признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену. И это поддержка тренда на нарушение территориальной целостности Украины", - подытожил Черныш.