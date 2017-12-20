Закон о реинтеграции Донбасса должен быть первым на повестке дня парламента - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163) должен быть первым вопросом повестки дня Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

"Закон о Донбассе уже готов к принятию. И я надеюсь, что в ближайшие дни он должен быть проголосован. В случае, когда уже, к сожалению, у нас многие начинают праздновать рано, но я убежден, что первая сессионная неделя, первый день должен начаться именно с рассмотрения этого закона", - сказал Турчинов.

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"Более того, я бы советовал нашим коллегам в парламенте посвятить один день именно вопросам безопасности. Есть о чем поговорить, в том числе и в парламенте, и первый вопрос, это безусловно голосование за закон о деоккупации Донбасса", - подчеркнул секретарь СНБО.

В ответ на уточняющий вопрос, следует ли понимать, что закон по Донбассу будет проголосован после Нового года, Турчинов сказал: "Я не руковожу парламентом. Давайте посмотрим, как оно будет развиваться".

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.

По ее словам, законопроект «претерпел чрезвычайно большое количество внесенных поправок, а потому от стратегии, предложенной президентом Украины по мирному политико-дипломатическому решению вопроса реинтеграции, то есть возвращению части территории оккупированного Донбасса, осталось очень мало».

Луценко призвала народных депутатов дождаться заключения юридического управления ВР «и с пониманием отнестись к деформированной стратегии». Она подчеркнула необходимость провести дополнительные консультации для того, чтобы этот законопроект имел вид, в котором вносил его президент как свою собственную стратегию.

19 декабря председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил, что фракция настаивает на рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса в четверг, 21 декабря.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - в январе.