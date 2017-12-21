Трем активистам объявили подозрение в избиении нардепа яйцами (фото, видео)

Полиция сообщила о подозрении в избиении куриными яйцами народного депутата Олега Барны активистам "Автомайдана" Сергею Хаджинову, Олегу Пушаку и Богдану Мельнику.

Из полученного подозрения следует, что 13 июля рядом с Верховной Радой в Киеве активисты перекрыли дорогу Барне, который шел в ВР, и нанесли ему удары, в том числе используя "заранее заготовленные куриные яйца", передает "Украинская правда".

В частности, заявляют правоохранители, Хаджинов, держа в руке яйцо, нанес им Барне удар по левому плечу, а Пушак и Мельник по разу ударили барную куриными яйцами по голове.

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Таким образом, говорят правоохранители, активисты требовали от депутата голосовать за снятие неприкосновенности с нескольких нардепов.

В частности, объявлено подозрение по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля, легкие или средние телесные повреждения). Наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Как сообщил один из руководителей "Автомайдана" Алексей Гриценко, по его информации, подозрение лежало в полиции более месяца. "А команда поступила после того, как "Автомайдан" ездил к Луценко", - сказал он.

По словам автомайданівців, в день инцидента, 13 июля, Барна заявил в сторону активистов, что те "не являются народом", и попытался закрыть рот протестующим. В ответ в депутата полетели яйца.