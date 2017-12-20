Законопроект о реинтеграции Донбасса Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса парламент рассмотрит на следующей пленарной неделе - в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале парламента.

Говоря о вопросах освобождения заложников и этом законопроекте, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила о необходимости сделать всё, чтобы освобождение произошло до новогодних и рождественских праздников.

«Мое видение, что важный и принципиальный для нас закон мы должны принять на этой сессии», - отметила она.

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В свою очередь, Парубий отметил, что нынешняя сессия «будет продолжаться еще в январе».

«И я убежден, для всех нас принятие закона, который определяет Россию оккупантом, является принципиальным и важным для украинского парламента. И я надеюсь, и убежден, что мы на следующей пленарной неделе, это будет, если я не ошибаюсь, 16-го января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации, о признании России агрессором», - сказал он.

Следующая пленарная неделя пройдет с 16 по 19 января.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.

По её словам, законопроект «претерпел чрезвычайно много внесенных поправок, а посему от стратегии, предложенной президентом Украины относительно мирного политико-дипломатического решения вопроса реинтеграции, то есть возвращения части территории оккупированного Донбасса, осталось очень мало».

Луценко призвала народных депутатов дождаться заключения юридического управления ВР «и с пониманием отнестись к деформированной стратегии». Она подчеркнула необходимость провести дополнительные консультации для того, чтобы этот законопроект имел тот вид, в котором вносил его президент как свою собственную стратегию.

19 декабря председатель фракции «Народный фронт» Максим Брубак заявил, что фракция настаивает на рассмотрении законопроекта о реинтеграции Донбасса в четверг, 21 декабря.