Саакашвили считает, что власти подготовили ему "новогодний подарок" - попытаются депортировать (видео)

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.

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Об этом он сказал в Апелляционном суде, где рассматривали жалобу на арест его соратника Сивериона Дангадзе. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовала "Страна".

"Они планируют меня депортировать или экстрадировать в Грузию, это однозначно так... Но мы будем сражаться до конца...", - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.