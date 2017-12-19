Саакашвили считает, что власти подготовили ему "новогодний подарок" - попытаются депортировать (видео)
14:07, 19 декабря 2017Политика
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Опальный политик считает, что Порошенко его депортация "не поможет".
Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.
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Об этом он сказал в Апелляционном суде, где рассматривали жалобу на арест его соратника Сивериона Дангадзе. Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовала "Страна".
"Они планируют меня депортировать или экстрадировать в Грузию, это однозначно так... Но мы будем сражаться до конца...", - заявил Саакашвили.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.
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