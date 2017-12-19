Давление на РФ в вопросе оккупированного Крыма усиливается - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что давление на Российскую Федерацию в вопросе оккупированного Крыма усиливается из-за серьезного ухудшения ситуации с правами человека на полуострове. Об этом он написал в Twitter, комментируя одобрение Генассамблеей ООН обновленной резолюции о ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе, которую поддержали 70 стран.

"Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал. #CrimeaIsBleeding (Крым кровоточит)", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

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"За" проголосовали представители 70 стран, "против" - 26 стран, "воздержались" - 76.

В резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Кроме того, в документе осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.