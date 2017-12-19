В МинВОТ объяснили, каким путем Украина может вернуть Донбасс и Крым

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак рассказал, каким единственным путем Украина может вернуть оккупированные Донбасс и Крым.

"Механизм один, и он такой же, как и в случае с ОРДЛО. Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику", - заявил он в интервью "Апострофу".

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По мнению Гримчака, в какой-то момент содержание оккупированного Крыма станет настолько токсичным для РФ, что фактически отказ от него будет спасением для самой России как для государства.

"Я хочу напомнить, что Советский Союз контролировал ГДР, Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию и другие страны - был разный контроль, но практически все эти страны были под СССР. Но в один не прекрасный для СССР момент все войска поднялись и вышли в поля фактически по всей территории тогдашнего Советского Союза. А все потому, что содержание войск за рубежом стало чрезвычайно дорогим и неэффективным. Я думаю, что такой же вариант будет с Крымом", - отметил замминистра.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что Донбасс никогда не будет таким, как раньше. Однако и отделять его от Украины ни в коем случае нельзя, правда, эта инфекция глубоко въелась в нынешнее украинское общество, поэтому с ней надо бороться.