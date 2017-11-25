Бывшего Донбасса больше не будет – Тука

Донбасс никогда не будет таким как раньше. Однако и отделять его от Украины ни в коем случае нельзя, правда, эта инфекция глубоко въелась в нынешнее украинское общество, поэтому с ней надо бороться.

Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает ZN.UA.

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"Чисто военного пути решения вопроса просто нет. Но ложный является тезис "если нельзя отвоевать Донбасс, надо его отрезать". Есть враждебное государство — Российская Федерация. Есть вектор применения силы, военной силы, сейчас он сосредоточен именно на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Как только найдутся, простите за такое громкое выражение, предатели Украины, которые попытаются внедрить отделение этих территорий, на следующий день этот вектор физической силы будет направлен на другую территорию нашего государства. Никаких сомнений в этом ни у кого не должно быть", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, инфекция отделения — это оборотная сторона того же сепаратизма, и она очень глубоко вьилася в общество, поэтому с ней надо бороться, пока она не начала доминировать.

"Все понимают, что бывшего Донбасса уже не будет. Того индустриального, социалистического, некоего монстра с каменного века, — его уже не будет ни при каких обстоятельствах. Надо искать другие пути, и уже есть алгоритмы разработки этих путей. Мне нравится идея ввести свободную экономическую зону или зону облегченного налогообложения. Но при условии, что будут существовать предохранители преобразования этой зоны в черную дыру, как это сейчас происходит с абсолютной чепухой — так называемой свободной экономической зоной Крым", — добавляет Тука.

В то же время заместитель министра отметил, что во время реинтеграции Донбасса украинский бюджет испытывает серьезные нагрузки.