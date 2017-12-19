Сербские наемники на Донбассе: Украина готовит жесткое обращение об этом "позорном факте" - нардеп

Украинская делегация готовит обращение к Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора относительно присутствии сербских наемников на оккупированной части Донецкой области для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщила председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook.

«Готовим по этому поводу обращение от нашей делегации в Парламентскую ассамблею НАТО. Уверена, что необходимо обратиться ко всем международным учреждениям с информированием о позорном факте участия сербских наемников на стороне марионеток Кремля против нашего государства», - отметила она.

Кроме того, Фриз выразила надежду, что действия наемников будут осуждены международным сообществом. «А со стороны сербских властей к открытым 45 производствам против воюющих сербских наемников на Донбассе добавят и очередных сторонников «русского мира», в частности, их главаря Деяна Берича, позывной «Деки», - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, по информации разведки штаба Антитеррористической операции, на оккупированную часть Донецкой области прибыла группа сербских наемников - снайперов во главе с вожаком Деяном Беричем (позывной «Деки») для участия в боевых действиях против ВСУ.

В штабе АТО подчеркнули, что украинские военные готовы встретить сербских наемников. "В Вооруженных силах Украины есть кому встретить незваных гостей и отправить за счет Министерства обороны Российской Федерации туда, откуда прибыли", - заверили в штабе.