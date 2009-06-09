Литвин о выборах Президента: ну какого 26 октября?.. ну, я прошу вас

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит парламентский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления ускорить рассмотрение проектов постановлений о назначении даты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам В.ЛИТВИНА, ВР должна назначить дату проведения очередных выборов Президента и «закрыть эту тему».

При этом кто-то из народных депутатов с места заметил, что это должно быть 26 октября. В ответ В.ЛИТВИН сказал: «Ну какого 26 октября? Ну, я прошу вас».

Он предложил народным депутатам прочитать мотивировочную часть решения Конституционного Суда относительно даты выборов Президента Украины. По словам председателя ВР, из этого решения «вывод напрашивается один».

Он призвал депутатов не раскалывать страну и принять решение о проведении президентских выборов 17 января 2010 года.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что ВР должна принять изменения в закон о выборах главы государства.

Он попросил руководителей фракций дать команду членам своих фракций, которые являются членами комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, чтобы они пришли на заседание комитета и приняли соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный избранник.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

Решением от 12 мая КС признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента на 25 октября.

В настоящее время в парламенте зарегистрировано 3 проекта закона о назначении выборов Президента.