ПР добивается, чтобы Луценко публично извинился перед Колесниковым
Ефремов попросил Литвина о процедуре
Партия регионов просит председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА обеспечить процедуру выполнения решения суда, который обязал министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО принести извинения народному депутату Борису КОЛЕСНИКОВУ за высказывания с трибуны парламента в 2005 году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета, обращаясь к В.ЛИТВИНУ, сказал заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
«Владимир Михайлович, я бы попросил Вас поручить юридическому управлению (Верховной Рады), если в этом есть необходимость, запросить у Киевского апелляционного суда решение по поводу ЛУЦЕНКО и по поводу его извинений перед КОЛЕСНИКОВЫМ, поскольку он говорил с парламентской трибуны. Это решение суда, чтобы он так же публично извинился с парламентской трибуны. Если нужно – направить ему соответствующее приглашение для данных извинений. Мне кажется, это было бы правильно, и было бы уроком политикам любого ранга не делать поспешных заявлений, тем более, оскорблений в адрес людей нашего государства и просто коллег по работе», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
В свою очередь, В.ЛИТВИН призвал его дождаться поступления в парламент из суда официального документа, а затем определиться с этим вопросом в соответствии с регламентом ВР.
Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сына).
7 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с трибуны Верховной Рады Украины заявил, что Б.КОЛЕСНИКОВ задержан исключительно за уголовные преступления и к политике его задержание не имеет никакого отношения.
2 августа 2005 года по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде.
30 июня 2006 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.