Лидеры ЕС впервые приняли решение о санкциях в отношении России без споров и дискуссий - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск утверждает, что лидеры Европейского Союза впервые приняли решение продлить экономические санкции для России без «каких-либо споров и дискуссий». Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции после завершения саммита Европейского Союза.

«Одна вещь была абсолютно четкой: все 28 государств-членов полностью едины, когда речь идет о продлении санкций для России. Факт, и это интересно, - это был первый раз, когда мы решили этот вопрос без каких-либо споров и дискуссий», - заявил Туск.

Президент Европейского Совета также отметил, что «не является фаном России».

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции для России из-за её агрессии по отношению к Украине.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 января 2018.