Лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против России

Лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции для России из-за ее агрессии по отношению к Украине. Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат, соответствующее решение было принято сегодня, 14 декабря, в рамках саммита ЕС.

Этот вопрос был рассмотрен лидерами Евросоюза первым во время рабочего ужина. Санкции привязаны к выполнению Минских договоренностей.

Ожидается, что решение будет оформлено по письменной процедуре на следующей неделе.

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"Важное политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России из-за нарушения территориальной целостности Украины и нежелания прекратить гибридную агрессию против нашего государства. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", - написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Как известно, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия существующих ограничительных мер истекает 31 января 2018 года.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции с РФ не снимут, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.